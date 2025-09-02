Advertisement

عربي-دولي

إصدار مذكرة توقيف ضدّ بشار الأسد

Lebanon 24
02-09-2025 | 09:05
افادت وكالة "فرانس برس" عن إصدار مذكرة توقيف في فرنسا بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد في قضية مقتل صحافيين في سوريا عام 2012.
بشار الأسد

سوريا

