زلزال جديد ضرب شرقي أفغانستان.. هذه قوته

أفاد المتوسطي لعلوم الزلازل بأن زلزالا جديدا بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب شرق .وكان زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر ضرب قبل منتصف ليل الماضي، محافظات كونار، لغمان وننغرهار، مدمرا العديد من القرى ومثقلا النظام الصحي الهش، الضعيف أصلا بسبب الصراعات، الفقر والكوارث الطبيعية. (روسيا اليوم)