عربي-دولي

زلزال جديد ضرب شرقي أفغانستان.. هذه قوته

Lebanon 24
02-09-2025 | 09:34
أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لعلوم الزلازل بأن زلزالا جديدا بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب شرق أفغانستان.

وكان زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر ضرب قبل منتصف ليل يوم الأحد الماضي، محافظات كونار، لغمان وننغرهار، مدمرا العديد من القرى ومثقلا النظام الصحي الهش، الضعيف أصلا بسبب سنوات من الصراعات، الفقر والكوارث الطبيعية. (روسيا اليوم) 

