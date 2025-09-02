Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن القومي الإيراني: لن نقبل بفرض قيود على برنامجنا الصاروخي

Lebanon 24
02-09-2025 | 10:30
أفاد مجلس الأمن القومي الإيراني أنه لن يوافق على فرض قيود على البرنامج الإيراني الصاروخي. 
كما قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن القوات المسلحة تدافع عن البلاد بقوة وحزم، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم". (العربية) 
