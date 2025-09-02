استعدادات إسرائيلية للمعركة الكبيرة

Advertisement

وأوضح أدرعي في بيان عبر منصة "إكس" أن المقاتلين سيزوَّدون بوسائل قتالية وتجهيزات تكتيكية كاملة، فيما أقام واللوجستيات مجمعات مكيّفة وبنى تحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي لتأمين أفضل ظروف للإقامة. وأشار إلى أن فرق الصيانة في الخطوط الأمامية تتولى إصلاح المدرعات والآليات "تحت النيران"، بينما يخضع الجنود لتدريبات على القتال في والمفتوحة.ميدانيًا، أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي كثّف غاراته على مدينة غزة، مستهدفًا منازل في شارع النفق وأحياء الصبرة والزيتون والدرج. وأسفر قصف منزل في حي الدرج عن مقتل 11 فلسطينيًا معظمهم أطفال، فيما قُتلت عائلة كاملة من 7 أفراد إثر قصف منزل آخر داخل المدينة. (العربية)