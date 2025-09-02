27
استعدادات إسرائيلية للمعركة الكبيرة
Lebanon 24
02-09-2025
|
11:05
أعلن المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي أن الجيش أجرى خلال الأيام الأخيرة استعدادات لوجستية وعملياتية لتوسيع نطاق القتال في
قطاع غزة
، متزامنة مع عملية تجنيد واسعة لقوات الاحتياط.
وأوضح أدرعي في بيان عبر منصة "إكس" أن المقاتلين سيزوَّدون بوسائل قتالية وتجهيزات تكتيكية كاملة، فيما أقام
قسم التكنولوجيا
واللوجستيات مجمعات مكيّفة وبنى تحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي لتأمين أفضل ظروف للإقامة. وأشار إلى أن فرق الصيانة في الخطوط الأمامية تتولى إصلاح المدرعات والآليات "تحت النيران"، بينما يخضع الجنود لتدريبات على القتال في
المناطق الحضرية
والمفتوحة.
ميدانيًا، أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي كثّف غاراته على مدينة غزة، مستهدفًا منازل في شارع النفق وأحياء الصبرة والزيتون والدرج. وأسفر قصف منزل في حي الدرج عن مقتل 11 فلسطينيًا معظمهم أطفال، فيما قُتلت عائلة كاملة من 7 أفراد إثر قصف منزل آخر داخل المدينة. (العربية)
