Advertisement

عربي-دولي

في ليبيا.. تعبئة عسكرية مقلقة غرب العاصمة

Lebanon 24
02-09-2025 | 11:44
A-
A+
Doc-P-1412025-638924356454777831.png
Doc-P-1412025-638924356454777831.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قلقها العميق إزاء التوترات المتصاعدة بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس، محذّرة من أن استمرار التعبئة العسكرية قد يقود إلى مواجهات دامية جديدة.
Advertisement

وفي بيان هو الثاني خلال أسبوع، دعت البعثة الأممية جميع الأطراف إلى وقف الاستعدادات العسكرية فوراً وتجنب أي خطوات قد تعرض المدنيين للخطر. كما شددت على أن "استئناف الصراع ستكون له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها"، مؤكدة في الوقت نفسه أن المفاوضات بإشراف المجلس الرئاسي لا تزال مستمرة، مطالبةً الأطراف بالانخراط فيها بحسن نية والعمل لمصلحة المدنيين.

التوتر الأمني تزامن مع تداول مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر دوي إطلاق نار متفرق غرب العاصمة على طريق مزدحم، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان. كما رُصدت أرتال عسكرية حكومية خرجت من مدينة مصراتة (على بُعد 200 كيلومتر شرق طرابلس) وتمركزت في الضواحي الشرقية للعاصمة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

الوضع الميداني ينذر بخطر متصاعد يهدد بعودة الاشتباكات الواسعة، في وقت يحاول فيه المجتمع الدولي تثبيت الاستقرار الهش ومنع انزلاق البلاد مجدداً إلى أتون الحرب.
 
مواضيع ذات صلة
مواقع إسرائيلية: قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في غزة
lebanon 24
02/09/2025 20:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقع إخبارية إسرائيلية: إصابة 16 جنديا في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية واستهداف قوة الإنقاذ
lebanon 24
02/09/2025 20:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تطوّرات مُقلقة... هل أُصيبت أنغام بالسرطان؟
lebanon 24
02/09/2025 20:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة واشنطن: سيطرة ترامب على الشرطة "مقلقة"
lebanon 24
02/09/2025 20:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الصحافة الفرنسية

الصحافة الفرنسية

المجتمع الدولي

المجلس الرئاسي

العاصمة طرابلس

الأمم المتحدة

حي الشرقية

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-09-02
13:00 | 2025-09-02
12:29 | 2025-09-02
12:27 | 2025-09-02
12:14 | 2025-09-02
12:00 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24