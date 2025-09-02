في ليبيا.. تعبئة عسكرية مقلقة غرب العاصمة

Advertisement

جدّدت بعثة للدعم في قلقها العميق إزاء التوترات المتصاعدة بين مجموعات مسلحة في ، محذّرة من أن استمرار التعبئة العسكرية قد يقود إلى مواجهات دامية جديدة.وفي بيان هو الثاني خلال أسبوع، دعت البعثة الأممية جميع الأطراف إلى وقف الاستعدادات العسكرية فوراً وتجنب أي خطوات قد تعرض المدنيين للخطر. كما شددت على أن "استئناف الصراع ستكون له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها"، مؤكدة في الوقت نفسه أن المفاوضات بإشراف لا تزال مستمرة، مطالبةً الأطراف بالانخراط فيها بحسن نية والعمل لمصلحة المدنيين.التوتر الأمني تزامن مع تداول مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر دوي إطلاق نار متفرق غرب العاصمة على طريق مزدحم، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان. كما رُصدت أرتال عسكرية حكومية خرجت من مدينة مصراتة (على بُعد 200 كيلومتر شرق طرابلس) وتمركزت في الضواحي الشرقية للعاصمة، بحسب ما نقلته .الوضع الميداني ينذر بخطر متصاعد يهدد بعودة الاشتباكات الواسعة، في وقت يحاول فيه تثبيت الاستقرار الهش ومنع انزلاق البلاد مجدداً إلى أتون الحرب.