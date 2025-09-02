27
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
عربي-دولي
غروندبرغ يحذر من تصعيد خطير ويطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي المنظمة
Lebanon 24
02-09-2025
|
12:27
photos
أعرب
مبعوث الأمم المتحدة الخاص
إلى اليمن،
هانس غروندبرغ
، عن قلقه العميق من استمرار الأعمال العدائية بين الحوثيين وإسرائيل وتداعياتها على اليمن والمنطقة، محذّراً في الوقت نفسه من خطورة اقتحام مقرات
الأمم المتحدة
لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر لعمل المنظمة وبرامجها الإنسانية.
كما دعا الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات يقوّض الثقة ويعرقل جهود إحلال السلام وتقديم المساعدات.
يذكر أن الحوثيين في 31 آب 2025، اقتحموا مقرات تابعة للأمم المتحدة في
صنعاء
والحديدة، واعتقلت ما لا يقل عن 11 موظفاً من وكالات إنسانية دولية بينها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف. وتُعد هذه الحادثة التصعيد الأكبر ضد المنظمة منذ سنوات، إذ حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار احتجاز موظفيها يهدد عملها الإغاثي في اليمن.
