الحرس الثوري: العقوبات فشلت في كسر إيران

أكد أن تجاوزت صدمات بنجاح وأن محاولات كسر صمودها الاقتصادي "غير ممكنة".

Advertisement

واعتبر أن مساعي وأوروبا لإعادة فرض العقوبات لا تعبّر سوى عن "انتقام من هزيمتهم في الحرب الأخيرة"، مشدداً على أن قادرة على مواجهة الضغوط الخارجية.