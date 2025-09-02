Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري: العقوبات فشلت في كسر إيران

Lebanon 24
02-09-2025 | 12:29
أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران تجاوزت صدمات العقوبات بنجاح وأن محاولات كسر صمودها الاقتصادي "غير ممكنة".
واعتبر أن مساعي الولايات المتحدة وأوروبا لإعادة فرض العقوبات لا تعبّر سوى عن "انتقام من هزيمتهم في الحرب الأخيرة"، مشدداً على أن إيران قادرة على مواجهة الضغوط الخارجية.
