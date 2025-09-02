Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يؤكد: نقف أمام مرحلة الحسم

Lebanon 24
02-09-2025 | 13:34
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة للجنود الإسرائيليين، أننا "نخوض حربًا عنيدة ونعمل على هزيمة حماس".
وأكد نتنياهو، أننا "نقف أمام مرحلة الحسم في غزة".
وشدد خلال حديث له، أن إسرائيل تمكنت من تحطيم المحور الإيراني في غزة و لبنان و سوريا.
