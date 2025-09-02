26
نتنياهو يؤكد: نقف أمام مرحلة الحسم
02-09-2025
13:34
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في رسالة للجنود الإسرائيليين، أننا "نخوض حربًا عنيدة ونعمل على هزيمة
حماس
".
وأكد
نتنياهو
، أننا "نقف أمام مرحلة الحسم في غزة".
وشدد خلال حديث له، أن
إسرائيل
تمكنت من تحطيم المحور
الإيراني
في غزة و
لبنان
و
سوريا
.
