ترامب ينتقد بوتين: آلاف القتلى في حرب لا معنى لها

Advertisement

قال الرئيس الأميركي في مقابلة إذاعية الثلاثاء، إنّه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" تجاه نظيره الروسي ، بعد فشل لقائهما في ألاسكا في تحقيق تقدم ملموس بشأن إنهاء الحرب في .وردا على سؤال عمّا إذا كان يشعر بالخيانة من تعامل ، قال لبرنامج "سكوت جينينغز" الإذاعي: "كانت بيننا علاقة رائعة".وأضاف: "أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه "، مبرزا "آلاف الأشخاص يموتون، إنها حرب لا معنى لها".وتابع: "سأقوم بعمل ما لمساعدة الناس على العيش".كما أشار ترامب إلى أن "غير قلق من تشكيل والصين محورا ضد ".