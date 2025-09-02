Advertisement

عربي-دولي

ترامب ينتقد بوتين: آلاف القتلى في حرب لا معنى لها

Lebanon 24
02-09-2025 | 15:45
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة إذاعية الثلاثاء، إنّه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد فشل لقائهما في ألاسكا في تحقيق تقدم ملموس بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وردا على سؤال عمّا إذا كان يشعر بالخيانة من تعامل بوتين، قال ترامب لبرنامج "سكوت جينينغز" الإذاعي: "كانت بيننا علاقة رائعة".

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الرئيس بوتين"، مبرزا "آلاف الأشخاص يموتون، إنها حرب لا معنى لها".

وتابع: "سأقوم بعمل ما لمساعدة الناس على العيش".

كما أشار ترامب إلى أن "غير قلق من تشكيل روسيا والصين محورا ضد الولايات المتحدة". 
 
الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

الرئيس بوتين

فلاديمير

أوكرانيا

دونالد

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24