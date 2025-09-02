الزخم الدولي نحو حل الدولتين مستمر.. وماكرون يحذر إسرائيل من التوسع

Advertisement

(سكاي نيوز)

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضم الأراضي ، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لن تقف عقبة أمام الاعتراف بدولة فلسطين.وقال ماكرون: "لن يوقف أي هجوم ولا محاولة ضم ولا تهجير للسكان الزخم الذي أطلقناه مع ولي السعودي وانضم إليه العديد من الشركاء"، في إشارة إلى الذي أجرى مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.كما انتقد ماكرون قرار بعدم منح تأشيرات للمسؤولين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً القرار بأنه "غير مقبول"، ودعا إلى التراجع عنه للسماح بتمثيل فلسطيني يتماشى مع اتفاقية المقر.وأوضح ماكرون والسعودية ستتشاركان معا رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 أيلول، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة حشد أوسع دعم دولي ممكن لحل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.وأكد ماكرون أن هذا الحل يتطلب تطبيق وقف إطلاق نار دائم، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، ونشر بعثة لتحقيق الاستقرار في القطاع. وأضاف: "نعمل على ضمان نزع سلاح ، وإبعادها عن أي سلطة في غزة في اليوم التالي، وإصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيزها، وإعادة إعمار بالكامل".وكان ماكرون قد أعلن في يوليو أن ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز فرص تحقيق السلام في .