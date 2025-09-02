إتّصال بين ماكرون وبن سلمان للبحث في تطوّر الأحداث في المنطقة

بحث ولي السعودي في إتصال هاتفي مع الرئيس مجالات التعاون القائمة بين وفرنسا في عددٍ من المجالات وفرص تعزيزها.

وقد استعرضا تطوّرات الأحداث في المنطقة بما فيها الكارثة الإنسانية في غزة والجهود المبذولة لإنهائها.

وجدّد موقف الداعي لوقف فوري للحرب في غزة وتحقيق سلام عادل وشامل في .