عربي-دولي

إتّصال بين ماكرون وبن سلمان للبحث في تطوّر الأحداث في المنطقة

Lebanon 24
02-09-2025 | 17:43
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجالات التعاون القائمة بين المملكة وفرنسا في عددٍ من المجالات وفرص تعزيزها.
وقد استعرضا تطوّرات الأحداث في المنطقة بما فيها الكارثة الإنسانية في غزة والجهود المبذولة لإنهائها.
وجدّد بن سلمان موقف المملكة العربية السعودية الداعي لوقف فوري للحرب في غزة وتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
