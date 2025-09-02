30
من موقع لم يكشف عنه.. إسرائيل أطلقت أحدث أقمارها الصناعية للتجسس إلى الفضاء
Lebanon 24
02-09-2025
|
23:16
أعلنت
وزارة الدفاع الإسرائيلية
أن
تل أبيب
أطلقت أمس الثلاثاء، أحدث أقمارها الصناعية للتجسس إلى الفضاء من موقع لم يكشف عنه.
وبنت شركة صناعات الفضاء
الإسرائيلية
التي تديرها الدولة القمر الصناعي (أوفيك 19).
كما قالت الوزارة في بيان "أوفيك 19 هو قمر صناعي متقدم للغاية للمراقبة مزود برادار الفتحة الاصطناعية وله قدرات محسنة. وعند دخول القمر الصناعي إلى مدار الأرض، سيخضع لسلسلة من الاختبارات المخصصة لتقييم سلامته وأدائه".
وأضافت المعلومات، أن القمر أطلق من قاعدة "بلماخيم" وسط
إسرائيل
، وينتمي إلى سلسلة أقمار صناعية إسرائيلية للتجسس من نوع
اوفيك
وهو الأحدث، وفقا لوكالة "
رويترز
".
وتابعت أن أول قمرين صناعيين في السلسلة صمموا للتجارب، أما البقية فهي أقمار تجسس مخصصة للتصوير لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية العسكرية.
في حين تهدف الخطة الإسرائيلية المستقبلية لنشر 20 قمر تجسس عسكري تجمع معلومات، وتشكل منظومة إنذار ترصد إطلاق صواريخ أيضا.
ومن المعروف أن إسرائيل تطلق أقمار (أوفيك) منذ عام 1988 بهدف المراقبة وجمع معلومات المخابرات لصالح الجيش.(العربية)
