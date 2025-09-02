#الجيش_السوري
:اشتباكات بين ابطال الجـش العربي السوري وعصابات #قــســد الارهابيه على محور قرية #الـمغلة بريف #الرقة الشرقي حيث حــاول عدد من عناصر العصابه الارهابيه التسلل لنقاط قوات الجيش وتم التصدي للارهابيين بكافة انواع الاسلحه pic.twitter.com/EVpbUZXled
— ابو حسن المعراويahmed alali (@ha27027) September 2, 2025
