عربي-دولي

بالفيديو: اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" على ضفاف الفرات

Lebanon 24
02-09-2025 | 23:18
تصدى الجيش السوري فجر اليوم الأربعاء، لمحاولة تسلل نفذتها عناصر "قسد" عبر نهر الفرات في منطقة المغلة بريف الرقة الشرقي، وفق ما ذكرته وسائل اعلام سورية.
 
وبحسب قناة الإخبارية السورية، فقط أسقط الجيش عدداً من أفراد قوات سوريا الديمقراطية بين قتيل وجريح، فيما جرى تناقل فيديوهات للاشتباكات ووصول تعزيزات للجيش السوري على مواقع التواصل.
 
