30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب تهديدات الحوثيين.. نتنياهو يعقد اجتماع الكابينت في ملجأ محصن
Lebanon 24
02-09-2025
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصرّ
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
على عقد اجتماع الكابينيت الأخير داخل ملجأ محصن وسري، رغم أن جهاز "الشاباك" لم يرَ حاجة لذلك، وفق ما كشفته صحيفة "هآرتس"
العبرية
.
Advertisement
وبرّرت أوساط مقربة من
نتنياهو
هذا القرار بتصاعد تهديدات الحوثيين عقب اغتيال
إسرائيل
لرئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من وزرائه، فيما ربطت مصادر أخرى خطوة نتنياهو باستئناف جلسات محاكمته.
الهجوم
الإسرائيلي
على صنعاء الذي أدى إلى مقتل الرهوي وتسعة وزراء ومسؤولين بارزين، اعتُبر الأعنف منذ بدء المواجهة المباشرة بين الحوثيين وتل أبيب على خلفية حرب غزة. وقد تولى محمد مفتاح منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة في صنعاء، مؤكداً أن الهجوم "لن يوقف المسار".
ردّ الحوثيون جاء سريعاً بإطلاق طائرات مسيّرة استهدفت مطار "بن غوريون"، ميناء أسدود، محطة كهرباء في الخضيرة، إضافة إلى مبنى
هيئة الأركان
في
تل أبيب
. فيما شدد زعيم الجماعة عبد الملك
الحوثي
على أن "المسار التصعيدي ضد إسرائيل مستمر".
في المقابل، توعد
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة اغتيال قادة الحوثيين، متهماً إياهم بالتخفي وترك المدنيين لمصيرهم، على غرار ما اتهم به قيادة
حماس
.
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: نقل اجتماع الكابنيت إلى "مجمّع أكثر تحصينًا" بسبب تهديد الحوثي
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: نقل اجتماع الكابنيت إلى "مجمّع أكثر تحصينًا" بسبب تهديد الحوثي
03/09/2025 14:47:16
03/09/2025 14:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا لبحث تبديل ممثلي السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا لبحث تبديل ممثلي السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر
03/09/2025 14:47:16
03/09/2025 14:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس: مكتب نتنياهو برر نقل جلسة الحكومة المصغرة لملجأ سري بتصاعد تهديد الحوثيين بعد اغتيال مسؤولي حكومتهم
Lebanon 24
هآرتس: مكتب نتنياهو برر نقل جلسة الحكومة المصغرة لملجأ سري بتصاعد تهديد الحوثيين بعد اغتيال مسؤولي حكومتهم
03/09/2025 14:47:16
03/09/2025 14:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: نتنياهو التقى سموتريتش وسيجتمع مع بن غفير قبل جلسة الكابينت
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: نتنياهو التقى سموتريتش وسيجتمع مع بن غفير قبل جلسة الكابينت
03/09/2025 14:47:16
03/09/2025 14:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
هيئة الأركان
وزير الدفاع
الإسرائيلي
إسرائيل
بنيامين
تابع
قد يعجبك أيضاً
اليوان الصيني في صعود.. رسالة اقتصادية وجيوسياسية إلى واشنطن
Lebanon 24
اليوان الصيني في صعود.. رسالة اقتصادية وجيوسياسية إلى واشنطن
07:00 | 2025-09-03
03/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين روسيا والهند.. "محادثات صاروخية" وهذه تفاصيلها
Lebanon 24
بين روسيا والهند.. "محادثات صاروخية" وهذه تفاصيلها
06:33 | 2025-09-03
03/09/2025 06:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يرد على شائعة وفاته: "كنت نشيطًا للغاية"
Lebanon 24
ترامب يرد على شائعة وفاته: "كنت نشيطًا للغاية"
06:31 | 2025-09-03
03/09/2025 06:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تُحرر الإيجار القديم: بين حماية المالك وقلق المستأجرين
Lebanon 24
مصر تُحرر الإيجار القديم: بين حماية المالك وقلق المستأجرين
06:22 | 2025-09-03
03/09/2025 06:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب المطار... إنفجار كبير يهزّ دمشق
Lebanon 24
قرب المطار... إنفجار كبير يهزّ دمشق
06:20 | 2025-09-03
03/09/2025 06:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
10:30 | 2025-09-02
02/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
10:54 | 2025-09-02
02/09/2025 10:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
10:00 | 2025-09-02
02/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
13:29 | 2025-09-02
02/09/2025 01:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-09-03
اليوان الصيني في صعود.. رسالة اقتصادية وجيوسياسية إلى واشنطن
06:33 | 2025-09-03
بين روسيا والهند.. "محادثات صاروخية" وهذه تفاصيلها
06:31 | 2025-09-03
ترامب يرد على شائعة وفاته: "كنت نشيطًا للغاية"
06:22 | 2025-09-03
مصر تُحرر الإيجار القديم: بين حماية المالك وقلق المستأجرين
06:20 | 2025-09-03
قرب المطار... إنفجار كبير يهزّ دمشق
06:15 | 2025-09-03
"مدنيون" سيحتلون غزة.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 14:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 14:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 14:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24