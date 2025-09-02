بسبب تهديدات الحوثيين.. نتنياهو يعقد اجتماع الكابينت في ملجأ محصن

أصرّ على عقد اجتماع الكابينيت الأخير داخل ملجأ محصن وسري، رغم أن جهاز "الشاباك" لم يرَ حاجة لذلك، وفق ما كشفته صحيفة "هآرتس" .

Advertisement

وبرّرت أوساط مقربة من هذا القرار بتصاعد تهديدات الحوثيين عقب اغتيال لرئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من وزرائه، فيما ربطت مصادر أخرى خطوة نتنياهو باستئناف جلسات محاكمته.



الهجوم على صنعاء الذي أدى إلى مقتل الرهوي وتسعة وزراء ومسؤولين بارزين، اعتُبر الأعنف منذ بدء المواجهة المباشرة بين الحوثيين وتل أبيب على خلفية حرب غزة. وقد تولى محمد مفتاح منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة في صنعاء، مؤكداً أن الهجوم "لن يوقف المسار".

ردّ الحوثيون جاء سريعاً بإطلاق طائرات مسيّرة استهدفت مطار "بن غوريون"، ميناء أسدود، محطة كهرباء في الخضيرة، إضافة إلى مبنى في . فيما شدد زعيم الجماعة عبد الملك على أن "المسار التصعيدي ضد إسرائيل مستمر".



في المقابل، توعد الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة اغتيال قادة الحوثيين، متهماً إياهم بالتخفي وترك المدنيين لمصيرهم، على غرار ما اتهم به قيادة .