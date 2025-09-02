Advertisement

عربي-دولي

بسبب تهديدات الحوثيين.. نتنياهو يعقد اجتماع الكابينت في ملجأ محصن

Lebanon 24
02-09-2025 | 23:32
أصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عقد اجتماع الكابينيت الأخير داخل ملجأ محصن وسري، رغم أن جهاز "الشاباك" لم يرَ حاجة لذلك، وفق ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية.
 وبرّرت أوساط مقربة من نتنياهو هذا القرار بتصاعد تهديدات الحوثيين عقب اغتيال إسرائيل لرئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من وزرائه، فيما ربطت مصادر أخرى خطوة نتنياهو باستئناف جلسات محاكمته.

الهجوم الإسرائيلي على صنعاء الذي أدى إلى مقتل الرهوي وتسعة وزراء ومسؤولين بارزين، اعتُبر الأعنف منذ بدء المواجهة المباشرة بين الحوثيين وتل أبيب على خلفية حرب غزة. وقد تولى محمد مفتاح منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة في صنعاء، مؤكداً أن الهجوم "لن يوقف المسار".
 
ردّ الحوثيون جاء سريعاً بإطلاق طائرات مسيّرة استهدفت مطار "بن غوريون"، ميناء أسدود، محطة كهرباء في الخضيرة، إضافة إلى مبنى هيئة الأركان في تل أبيب. فيما شدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي على أن "المسار التصعيدي ضد إسرائيل مستمر".

في المقابل، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة اغتيال قادة الحوثيين، متهماً إياهم بالتخفي وترك المدنيين لمصيرهم، على غرار ما اتهم به قيادة حماس.
 
