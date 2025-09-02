بنبرة ساخرة.. ترامب يتّهم الرئيس الصيني وكيم وبوتين بالتآمر ضدّ أميركا

Advertisement

في تصريح جديد، قام الرئيس الأميركي باتهام نظيره الصيني شي جينبينغ بـ"التآمر" ضد بلاده مع والزعيم الكوري كيم جونغ-أون الموجودين في بكين لحضور عرض عسكري ضخم إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.وكتب في منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "أتمنى للرئيس شي ولشعب العظيم يوما رائعا من الاحتفالات"، قبل أن يضيف بنبرة ساخرة "أرجو منكم إبلاغ أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون بينما تتآمرون ضد الولايات المتّحدة".، أعلن الرئيس شي جينبينغ أنّ بلاده "لا يمكن إيقافها"، وذلك في خطاب ألقاه صباح الأربعاء في بكين في مستهلّ عرض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.وقال شي في خطاب بثّه التلفزيون إنّ "نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها والقضية النبيلة المتمثلة بالسلام والتنمية للإنسانية ستنتصر حتما".وأضاف: "اليوم، تواجه الإنسانية مرة أخرى خيارا بين السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة".ودعا الرئيس الصيني دول العالم إلى " على السبب الجذري للحرب ومنع تكرار المآسي التاريخية".وانطلق العسكري الضخم بحضور أكثر من 20 زعيم دولة من بينهم خصوصا الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.(سكاي نيوز)