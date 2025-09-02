Advertisement

عربي-دولي

بنبرة ساخرة.. ترامب يتّهم الرئيس الصيني وكيم وبوتين بالتآمر ضدّ أميركا

Lebanon 24
02-09-2025 | 23:35
في تصريح جديد، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتهام نظيره الصيني شي جينبينغ بـ"التآمر" ضد بلاده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الموجودين في بكين لحضور عرض عسكري ضخم إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "أتمنى للرئيس شي ولشعب الصين العظيم يوما رائعا من الاحتفالات"، قبل أن يضيف بنبرة ساخرة "أرجو منكم إبلاغ أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون بينما تتآمرون ضد الولايات المتّحدة".

من جهته، أعلن الرئيس شي جينبينغ أنّ بلاده "لا يمكن إيقافها"، وذلك في خطاب ألقاه صباح الأربعاء في بكين في مستهلّ عرض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال شي في خطاب بثّه التلفزيون إنّ "نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها والقضية النبيلة المتمثلة بالسلام والتنمية للإنسانية ستنتصر حتما".

وأضاف: "اليوم، تواجه الإنسانية مرة أخرى خيارا بين السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة".

ودعا الرئيس الصيني دول العالم إلى "القضاء على السبب الجذري للحرب ومنع تكرار المآسي التاريخية".

وانطلق العرض العسكري الضخم بحضور أكثر من 20 زعيم دولة من بينهم خصوصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.(سكاي نيوز)
