الرئيس الصيني أمام بوتين وكيم: لا يمكن إيقافنا

في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء في بكين في مستهلّ عرض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أنّ بلاده "لا يمكن إيقافها".وقال شي جينبينغ في خطاب بثّه التلفزيون إنّ "نهضة الأمة لا يمكن إيقافها والقضية النبيلة المتمثلة بالسلام والتنمية للإنسانية ستنتصر حتما".وتابع:"اليوم، تواجه الإنسانية مرة أخرى خيارا بين السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة".ودعا الرئيس الصيني دول العالم إلى " على السبب الجذري للحرب ومنع تكرار المآسي التاريخية".وقال "لا يمكن ضمان الأمن المشترك إلا عندما تتعامل دول العالم مع بعضها البعض على قدم المساواة، وتعيش في وئام، وتدعم بعضها البعض".وانطلق العسكري الضخم بحضور أكثر من 20 زعيم دولة من بينهم خصوصا والزعيم الكوري كيم جونغ-أون.(سكاي نيوز)