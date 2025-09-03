30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
عربي-دولي
الرئيس الصيني أمام بوتين وكيم: لا يمكن إيقافنا
Lebanon 24
03-09-2025
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء في بكين في مستهلّ عرض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أنّ بلاده "لا يمكن إيقافها".
وقال شي جينبينغ في خطاب بثّه التلفزيون إنّ "نهضة الأمة
الصينية
لا يمكن إيقافها والقضية النبيلة المتمثلة بالسلام والتنمية للإنسانية ستنتصر حتما".
وتابع:"اليوم، تواجه الإنسانية مرة أخرى خيارا بين السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة".
ودعا الرئيس الصيني دول العالم إلى "
القضاء
على السبب الجذري للحرب ومنع تكرار المآسي التاريخية".
وقال "لا يمكن ضمان الأمن المشترك إلا عندما تتعامل دول العالم مع بعضها البعض على قدم المساواة، وتعيش في وئام، وتدعم بعضها البعض".
وانطلق
العرض
العسكري الضخم بحضور أكثر من 20 زعيم دولة من بينهم خصوصا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
والزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونغ-أون.(سكاي نيوز)
