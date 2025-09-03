30
أول تعليق من ترامب على شائعات "وفاته": الأمر جنوني
Lebanon 24
03-09-2025
|
02:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت
مواقع التواصل الاجتماعي
خلال اليومين الماضيين تداولًا واسعًا لشائعات حول "وفاة" الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، وسط تساؤلات حول غيابه عن الأنظار، رغم ظهوره علنًا أول أمس لممارسة رياضته المفضلة،
الغولف
.
وفي سياق ذلك، سأل أحد الصحفيين
ترامب
مساء الثلاثاء خلال إحاطة صحفية في
البيت الأبيض
عن تلك الشائعات، ليصف الرئيس الأميركي الأمر بأنه "جنوني". وأضاف: "الأسبوع الماضي كان حافلًا، غبت يومين فقط لتبدأ الشائعات"، مستطردًا مستغربًا: "
بايدن
كان ليغيب أشهراً دون أن يحصل أي شيء من هذا النوع".
وأشار ترامب إلى أنه قضى عطلة عيد العمال وهو مشغول بإجراء مقابلات إعلامية وزيارة نادي الغولف الخاص به في فرجينيا، مؤكدًا: "كنت مفعمًا بالنشاط خلال عطلة نهاية الأسبوع"، فيما بدا نائبه جي دي
فانس
واقفًا خلفه مبتسمًا، ساخرًا من الشائعات.
على الرغم من هذه التصريحات، استمرت الشائعات بعد تداول بعض المغردين على منصة إكس صورة ليد ترامب، التي بدت عليها آثار كدمة زرقاء.
تجدر الإشارة إلى أنه في 17
تموز
الماضي، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن الرئيس يعاني من تورم في أسفل ساقيه وكدمات في يده اليمنى، فيما ذكر طبيبه شون باربابيلا أن السبب يعود إلى "القصور الوريدي المزمن"، وهو حالة حميدة وشائعة خاصة بين من تجاوزوا سن 70 عامًا. (العربية)
