أول تعليق من ترامب على شائعات "وفاته": الأمر جنوني

شهدت خلال اليومين الماضيين تداولًا واسعًا لشائعات حول "وفاة" الرئيس الأميركي ، وسط تساؤلات حول غيابه عن الأنظار، رغم ظهوره علنًا أول أمس لممارسة رياضته المفضلة، .وفي سياق ذلك، سأل أحد الصحفيين مساء الثلاثاء خلال إحاطة صحفية في عن تلك الشائعات، ليصف الرئيس الأميركي الأمر بأنه "جنوني". وأضاف: "الأسبوع الماضي كان حافلًا، غبت يومين فقط لتبدأ الشائعات"، مستطردًا مستغربًا: " كان ليغيب أشهراً دون أن يحصل أي شيء من هذا النوع".وأشار ترامب إلى أنه قضى عطلة عيد العمال وهو مشغول بإجراء مقابلات إعلامية وزيارة نادي الغولف الخاص به في فرجينيا، مؤكدًا: "كنت مفعمًا بالنشاط خلال عطلة نهاية الأسبوع"، فيما بدا نائبه جي دي واقفًا خلفه مبتسمًا، ساخرًا من الشائعات.على الرغم من هذه التصريحات، استمرت الشائعات بعد تداول بعض المغردين على منصة إكس صورة ليد ترامب، التي بدت عليها آثار كدمة زرقاء.