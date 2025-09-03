Advertisement

عربي-دولي

الخطة بدأت تنفذ.. لجيش الإسرائيلي يطوق مدينة غزة

Lebanon 24
03-09-2025 | 03:08
على وقع القصف المتواصل على مدينة غزة شمال القطاع، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش بات يطوق حاليا المدينة بشكل تام.

كما أضافت أن تقديرات الجيش تفيد بأن عملية احتلال مدينة غزة لن تكون سريعة، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
بالتزامن، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 119 شهيداً، من بينهم 24 من طالبي المساعدات، إضافة إلى صحفيين اثنين هما رسمي سالم وأيمن هنية.
فيما شهدت مدينة غزة تصعيداً واسعاً في العمليات العسكرية، إذ كثّفت القوات الإسرائيلية قصفها الجوي والمدفعي على المنازل السكنية وخيام النازحين، مع استمرار العمليات البرية لليوم الثلاثين على التوالي.

بينما استمر نزوح سكان المدينة نحو جنوب القطاع، وسط غياب المواقع الآمنة، وفق ما أكدت مرارا العديد من المنظمات الإغاثية.

أتت تلك التطورات الميدانية، بعدما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أمس الثلاثاء ألا سبيل لوقف الحرب إلا بعد "هزيمة العدو وحسم المعركة"، وفق تعبيره.
