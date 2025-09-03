الخطة بدأت تنفذ.. لجيش الإسرائيلي يطوق مدينة غزة

على وقع القصف المتواصل على مدينة غزة شمال القطاع، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش بات يطوق حاليا المدينة بشكل تام.



كما أضافت أن تقديرات الجيش تفيد بأن عملية احتلال مدينة غزة لن تكون سريعة، وفق ما نقلت القناة 12 .

بالتزامن، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة الضحايا في خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 119 شهيداً، من بينهم 24 من طالبي المساعدات، إضافة إلى صحفيين اثنين هما رسمي سالم وأيمن .

فيما شهدت مدينة غزة تصعيداً واسعاً في العمليات العسكرية، إذ كثّفت القوات الإسرائيلية قصفها الجوي والمدفعي على المنازل السكنية وخيام ، مع استمرار العمليات البرية لليوم الثلاثين على التوالي.



بينما استمر نزوح سكان المدينة نحو جنوب القطاع، وسط غياب المواقع الآمنة، وفق ما أكدت مرارا العديد من المنظمات الإغاثية.



أتت تلك التطورات الميدانية، بعدما أكد أمس الثلاثاء ألا سبيل لوقف الحرب إلا بعد "هزيمة العدو وحسم المعركة"، وفق تعبيره.