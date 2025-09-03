محادثات بين بوتين وكيم.. هذا ما تم تأكيده



وأفاد الكرملين أن شكر كيم على نشر كوريا الشمالية قوات لدعم في حربها مع وأكد له أن البلدين يقفان معا "ضد النازية الجديدة الحديثة". أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن أجرى محادثات مع نظيره الكوري كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، في بكين حيث يحضران الاحتفالات بمناسبة مرور 80 عاما على هزيمة اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية.وأفاد الكرملين أن شكر كيم على نشر كوريا الشمالية قوات لدعم في حربها مع وأكد له أن البلدين يقفان معا "ضد النازية الجديدة الحديثة".

ووفقا لسبوتنيك، فقد قال بوتين في اجتماعه مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، وشخصية متحالفة".



وأكد بوتين أن جيش كوريا قاتل ببطولة في مقاطعة كورسك، مشيرا إلى أن القوات الخاصة لكوريا الديمقراطية شاركت في تحرير كورسك بالامتثال الكامل للاتفاق بين البلدين.



وأضاف: "أود أن أشير إلى أننا لن ننسى أبدا التضحيات التي قدمتها قواتكم المسلحة وعائلات جنودكم. نيابة عن الشعب الروسي، أود أن أشكركم على مشاركتكم في المعركة المشتركة ضد النازية الجديدة الحديثة"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي الإخباري.