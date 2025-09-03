Advertisement

عربي-دولي

محادثات بين بوتين وكيم.. هذا ما تم تأكيده

Lebanon 24
03-09-2025 | 03:15
Doc-P-1412262-638924918415449322.webp
Doc-P-1412262-638924918415449322.webp photos 0
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، في بكين حيث يحضران الاحتفالات بمناسبة مرور 80 عاما على هزيمة اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأفاد الكرملين أن بوتين شكر كيم على نشر كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في حربها مع أوكرانيا وأكد له أن البلدين يقفان معا "ضد النازية الجديدة الحديثة".
ووفقا لسبوتنيك، فقد قال بوتين في اجتماعه مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، وشخصية متحالفة".

وأكد بوتين أن جيش كوريا الديمقراطية قاتل ببطولة في مقاطعة كورسك، مشيرا إلى أن القوات الخاصة لكوريا الديمقراطية شاركت في تحرير كورسك بالامتثال الكامل للاتفاق بين البلدين.

وأضاف: "أود أن أشير إلى أننا لن ننسى أبدا التضحيات التي قدمتها قواتكم المسلحة وعائلات جنودكم. نيابة عن الشعب الروسي، أود أن أشكركم على مشاركتكم في المعركة المشتركة ضد النازية الجديدة الحديثة"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي الإخباري.
 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

الديمقراطية

الديمقراطي

فلاديمير

أوكرانيا

ديمقراطي

