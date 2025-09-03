صافرات الإنذار دوت في تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن

Advertisement

اعترض الجيش صاروخا أُطلق من اليمن، فيما دوت صافرات الإنذار في وعدة مناطق أخرى في أنحاء .وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أنه رصد صاروخا، تم إطلاقه من اليمن باتجاه الأراضي .وأضاف أن تعمل على اعتراض التهديد، وحث الجمهور على اتباع تعليمات السلامة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.