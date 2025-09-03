Advertisement

عربي-دولي

صافرات الإنذار دوت في تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن

Lebanon 24
03-09-2025 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1412276-638924951577868760.jpeg
Doc-P-1412276-638924951577868760.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن، فيما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب وعدة مناطق أخرى في أنحاء إسرائيل.
Advertisement

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أنه رصد صاروخا، تم إطلاقه من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد، وحث الجمهور على اتباع تعليمات السلامة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسبب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق في البلاد
lebanon 24
03/09/2025 14:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن
lebanon 24
03/09/2025 14:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: صاروخ باليستي أطلق قبل قليل من اليمن ويبدو أنه سقط في طريقه إلى إسرائيل ولن تطلق صافرات الإنذار
lebanon 24
03/09/2025 14:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيّرة أطلقت من اليمن بعد تفعيل صفارات الإنذار
lebanon 24
03/09/2025 14:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24

أنظمة الدفاع الجوي

الإسرائيلية

إسرائيل

تل أبيب

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-09-03
06:33 | 2025-09-03
06:31 | 2025-09-03
06:22 | 2025-09-03
06:20 | 2025-09-03
06:15 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24