عربي-دولي
الكرملين يرد على تصريحات ترامب: لا نتآمر ضد أميركا
Lebanon 24
03-09-2025
|
04:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" ان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لا يتآمر مع الرئيس الصيني شي جينبينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ضد
الولايات المتحدة
، مشيرا إلى أن انتقاد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ربما كان بدافع السخرية.
وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية بالكرملين، إن
ترامب
ربما كان يطلق تصريحات ساخرة، وذلك ردا على سؤال من التلفزيون الروسي الرسمي بشأن تصريحات ترامب.
وقال أوشاكوف "أود أن أؤكد أنه لا وجود لأي تآمر ولم يتآمر أحد ضد أي جهة ولا توجد مؤامرات من الأساس. لم تخطر هذه الفكرة ببال أي من الزعماء الثلاثة".
وأضاف "أستطيع أن أقول إن الجميع يدركون الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة والإدارة الحالية للرئيس ترامب والرئيس ترامب نفسه في الوضع الدولي القائم".
وكان الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب اتهم نظيره الصيني شي جينبينغ بـ"التآمر" ضد بلاده مع
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
والزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونغ أون الموجودين في بكين لحضور عرض عسكري ضخم إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.(سكاي نيوز)
