الكرملين يرد على تصريحات ترامب: لا نتآمر ضد أميركا

Advertisement

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" ان لا يتآمر مع الرئيس الصيني شي جينبينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ضد ، مشيرا إلى أن انتقاد الرئيس الأميركي ربما كان بدافع السخرية.وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية بالكرملين، إن ربما كان يطلق تصريحات ساخرة، وذلك ردا على سؤال من التلفزيون الروسي الرسمي بشأن تصريحات ترامب.وقال أوشاكوف "أود أن أؤكد أنه لا وجود لأي تآمر ولم يتآمر أحد ضد أي جهة ولا توجد مؤامرات من الأساس. لم تخطر هذه الفكرة ببال أي من الزعماء الثلاثة".وأضاف "أستطيع أن أقول إن الجميع يدركون الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة والإدارة الحالية للرئيس ترامب والرئيس ترامب نفسه في الوضع الدولي القائم".وكان الرئيس الأميركي ترامب اتهم نظيره الصيني شي جينبينغ بـ"التآمر" ضد بلاده مع والزعيم الكوري كيم جونغ أون الموجودين في بكين لحضور عرض عسكري ضخم إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.(سكاي نيوز)