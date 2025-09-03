Advertisement

عربي-دولي

من هو قائد الأمن الداخلي الجديد في محافظة السويداء؟

Lebanon 24
03-09-2025 | 05:24
أعلنت وزارة الداخلية السوريّة، عن تعيين العميد أحمد تعيين الدالاتي قائداً للأمن الداخلي في ريف دمشق.
كذلك، عُيّن العميد حسام الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء، بدلاً من الدالاتي. (العربية)
 
 
 
 
وزارة الداخلية

عميد أحمد

السويدا

السويد

دمشق

طحان

