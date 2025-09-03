من هو قائد الأمن الداخلي الجديد في محافظة السويداء؟

Advertisement

أعلنت السوريّة، عن تعيين العميد أحمد تعيين الدالاتي قائداً للأمن الداخلي في ريف .كذلك، عُيّن العميد حسام الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة ، بدلاً من الدالاتي. (العربية)