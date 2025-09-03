Advertisement

عربي-دولي

قرب المطار... إنفجار كبير يهزّ دمشق

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:20
أفادت "الجزيرة" أن انفجاراً كبيراً وقع قرب مطار دمشق الدولي في جنوب العاصمة السورية
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن الانفجار الذي سمع دويّه قرب مطار دمشق الدولي وقع في قاعدة عسكرية للجيش السوري السابق. 
 
أما الإخبارية السورية، فأشارت إلى أن مخلفات الحرب تسببت بالانفجار قرب مطار دمشق الدولي. 
