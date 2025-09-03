ترامب يرد على شائعة وفاته: "كنت نشيطًا للغاية"

Advertisement

نفى الرئيس الأميركي (79 عامًا) شائعة وفاته التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع.وفي مؤتمر صحافي، علّق ساخرًا: "كنت نشيطًا للغاية خلال عطلة عيد العمال، لم أفعل شيئًا ليومين فقالوا: لا بد أن هناك خطبًا ما".الشائعة انتشرت على نطاق واسع بعد غياب ترامب عن الأنظار لبضعة أيام، خصوصًا أن نائبه كان قد صرح في مقابلة صحفية بأنه مستعد لتولي الرئاسة في حال حدوث "مأساة مروعة"، مع تأكيده أن ترامب يتمتع بصحة ممتازة.وقد تم نفي الشائعة نهائيًا بعد ظهور صور للرئيس الأميركي متجهًا إلى نادي في فرجينيا.القضية أثارت جدلًا حول سرعة انتشار الأخبار المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت كيف يمكن لشائعة غير مؤكدة أن تتحول إلى قضية رأي عام خلال ساعات قليلة.