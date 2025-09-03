Advertisement

عربي-دولي

ترامب يرد على شائعة وفاته: "كنت نشيطًا للغاية"

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1412333-638925032478074022.png
Doc-P-1412333-638925032478074022.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب (79 عامًا) شائعة وفاته التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
Advertisement

وفي مؤتمر صحافي، علّق ترامب ساخرًا: "كنت نشيطًا للغاية خلال عطلة عيد العمال، لم أفعل شيئًا ليومين فقالوا: لا بد أن هناك خطبًا ما".

الشائعة انتشرت على نطاق واسع بعد غياب ترامب عن الأنظار لبضعة أيام، خصوصًا أن نائبه جي دي فانس كان قد صرح في مقابلة صحفية بأنه مستعد لتولي الرئاسة في حال حدوث "مأساة مروعة"، مع تأكيده أن ترامب يتمتع بصحة ممتازة.

وقد تم نفي الشائعة نهائيًا بعد ظهور صور للرئيس الأميركي متجهًا إلى نادي الغولف في فرجينيا.

القضية أثارت جدلًا حول سرعة انتشار الأخبار المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت كيف يمكن لشائعة غير مؤكدة أن تتحول إلى قضية رأي عام خلال ساعات قليلة.
مواضيع ذات صلة
أول تعليق من ترامب على شائعات "وفاته": الأمر جنوني
lebanon 24
03/09/2025 18:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب تعليقا على شائعة وفاته: إنه أمر جنوني
lebanon 24
03/09/2025 18:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجيّة يردّ على لاريجاني: "حتى لو عندي وقت ما كنت التقيت فيه"
lebanon 24
03/09/2025 18:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد شائعة وفاته.. هذا ما قاله وليد توفيق (فيديو)
lebanon 24
03/09/2025 18:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24

جي دي فانس

نادي الغول

دونالد

الغولف

ترامب

الغول

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:47 | 2025-09-03
11:25 | 2025-09-03
11:14 | 2025-09-03
11:00 | 2025-09-03
10:56 | 2025-09-03
10:30 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24