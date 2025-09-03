29
عربي-دولي
بين روسيا والهند.. "محادثات صاروخية" وهذه تفاصيلها
Lebanon 24
03-09-2025
|
06:33
تُجري
موسكو
مباحثات مع نيودلهي لتزويدها بالمزيد من أنظمة إس-400 الصاروخية.
وقال رئيس الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوجاييف "إن الهند لديها منظومتنا إس-400 بالفعل، هناك إمكانية للتوسع في هذا المجال، وهذا يعني توريدات جديدة، ولكننا في مرحلة المحادثات حتى الآن".
وأبرمت الهند صفقة مع
روسيا
بقيمة 5.5 مليارات دولار في عام 2018 للحصول على 5 منظومات إس-400 قالت إنها في احتياج لها للتصدي لتهديد من
الصين
،
لكن عمليات التسليم تأجلت عدة مرات، ومن المتوقع أن تسلم روسيا آخر وحدتين للهند في عامي 2026 و2027.
والاثنين الماضي، خاطب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي نظيره الروسي
فلاديمير
بوتين قائلا إن بلديهما وقفا جنبا إلى جنب حتى في الأوقات العصيبة بعدما وصف
بوتين
مودي بأنه "صديق مقرب" وذلك على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
وقال
وزير الخارجية الروسي
سيرغي
لافروف في تصريحات نُشرت -اليوم الأربعاء- إن الهند لم تذعن لمطالب
الولايات المتحدة
بوقف شراء موارد روسية وإن موسكو تقدر ذلك.
وسبق أن أعلم معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أنَّ الأسلحة الروسية شكلت 36% من واردات الهند من الأسلحة بين عامي 2020 و2024.
(الجزيرة نت)
