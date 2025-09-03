Advertisement

عربي-دولي

بين روسيا والهند.. "محادثات صاروخية" وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1412336-638925035654084038.jpg
Doc-P-1412336-638925035654084038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُجري موسكو مباحثات مع نيودلهي لتزويدها بالمزيد من أنظمة إس-400 الصاروخية.
Advertisement

وقال رئيس الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوجاييف "إن الهند لديها منظومتنا إس-400 بالفعل، هناك إمكانية للتوسع في هذا المجال، وهذا يعني توريدات جديدة، ولكننا في مرحلة المحادثات حتى الآن".


وأبرمت الهند صفقة مع روسيا بقيمة 5.5 مليارات دولار في عام 2018 للحصول على 5 منظومات إس-400 قالت إنها في احتياج لها للتصدي لتهديد من الصين، لكن عمليات التسليم تأجلت عدة مرات، ومن المتوقع أن تسلم روسيا آخر وحدتين للهند في عامي 2026 و2027.


والاثنين الماضي، خاطب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي  نظيره الروسي فلاديمير بوتين  قائلا إن بلديهما وقفا جنبا إلى جنب حتى في الأوقات العصيبة بعدما وصف بوتين مودي بأنه "صديق مقرب" وذلك على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.


وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نُشرت -اليوم الأربعاء- إن الهند لم تذعن لمطالب الولايات المتحدة بوقف شراء موارد روسية وإن موسكو تقدر ذلك.


وسبق أن أعلم معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أنَّ الأسلحة الروسية شكلت 36% من واردات الهند من الأسلحة بين عامي 2020 و2024. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
روسيا: نجري محادثات لتزويد الهند بالمزيد من أنظمة إس-400 الصاروخية
lebanon 24
03/09/2025 18:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاقات جديدة بين روسيا والهند لتطوير إنتاج الألمنيوم والأسمدة
lebanon 24
03/09/2025 18:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: محادثات بين لافروف وروبيو على هامش قمة "آسيان" في كوالالمبور
lebanon 24
03/09/2025 18:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"نراكم ونسمعكم".. غالانت يوجه رسالة "استثنائية" إلى خامنئي وهذه تفاصيلها
lebanon 24
03/09/2025 18:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الروسي

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

فلاديمير

الجزيرة

سيرغي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:47 | 2025-09-03
11:25 | 2025-09-03
11:14 | 2025-09-03
11:00 | 2025-09-03
10:56 | 2025-09-03
10:30 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24