عربي-دولي

مسؤولة إماراتية: ضم الضفة خط أحمر

Lebanon 24
03-09-2025 | 07:47
حذرت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا نسيبة إسرائيل من أن أي ضم للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر بالنسبة لدولة الإمارات وسيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم التي طبعت بموجبها العلاقات مع إسرائيل.
وقالت لرويترز: "منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة".
 
وأضافت "كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم". (سكاي نيوز عربية) 
