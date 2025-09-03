Advertisement

عربي-دولي

بطائرة مُفخّخة... إحباط مُحاولة إغتيال وزير إسرائيليّ

Lebanon 24
03-09-2025 | 08:22
أفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أنه أحبط عملية لاغتيال الوزير ايتمار بن غفير بمسيّرة مفخخة.
وأضاف أن هذه العملية كانت تخطط لها خلية تابعة لحماس من منطقة الخليل في الضفة الغربية
الجيش الأردني: إحباط محاولة تسلل لطائرة مسيرة على الواجهة الغربية وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية
