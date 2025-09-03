Advertisement

عربي-دولي

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مروّج للمخدرات

Lebanon 24
03-09-2025 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1412392-638925116016649942.png
Doc-P-1412392-638925116016649942.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المواطن نزال بن عيد بن نويجع العطوي في المدينة المنورة، بعد إدانته في قضية ترويج أقراص الإمفيتامين المخدر.
Advertisement
البيان أوضح أن الحكم صدر بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي وتأييد المحكمة العليا، ليُنفذ يوم الأربعاء 3 أيلول 2025.
وأكدت الداخلية أن "تنفيذ العقوبة يأتي في إطار حماية المجتمع من آفة المخدرات وما تسببه من فساد جسيم وإزهاق للأرواح"، محذرةً من أن "العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقدم على التهريب أو الترويج".
 
(CNN)
مواضيع ذات صلة
الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في نجران وتوضح الأسباب
lebanon 24
03/09/2025 18:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً.. بحق مدان بجرائم إرهابية
lebanon 24
03/09/2025 18:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. "المعلومات" توقف مروّج مخدّرات في سن الفيل
lebanon 24
03/09/2025 18:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
في المرفأ.. كمين محكم لاستقصاء بيروت يوقف مروّج مخدرات
lebanon 24
03/09/2025 18:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

متفرقات

منوعات

المدينة المنورة

المحكمة العليا

وزارة الداخلية

حكمت ال

السعود

العليا

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:47 | 2025-09-03
11:25 | 2025-09-03
11:14 | 2025-09-03
11:00 | 2025-09-03
10:56 | 2025-09-03
10:30 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24