السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مروّج للمخدرات

أعلنت تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المواطن نزال بن عيد بن نويجع العطوي في ، بعد إدانته في قضية ترويج أقراص الإمفيتامين المخدر.

Advertisement

البيان أوضح أن الحكم صدر بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي وتأييد ، ليُنفذ يوم الأربعاء 3 أيلول 2025.

وأكدت الداخلية أن "تنفيذ العقوبة يأتي في إطار حماية المجتمع من آفة المخدرات وما تسببه من فساد جسيم وإزهاق للأرواح"، محذرةً من أن "العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقدم على التهريب أو الترويج".

(CNN)