عربي-دولي
بعد فرض عقوبات بريطانيّة على والدته... ماذا قال قديروف؟
Lebanon 24
03-09-2025
|
10:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما فرضت
بريطانيا
عقوبات على والدته أيماني، قال رئيس
جمهورية
الشيشان الروسية
رمضان قديروف
"لا يحارب الأعداء، بل يحارب النساء والأمهات، هذا هو المستوى الأدنى للسياسة الغربية الفاسدة، وهو توضيح واضح للضعف والمعايير المزدوجة". (روسيا اليوم)
رمضان قديروف
روسيا اليوم
بات بري
جمهورية
بات على
الغربي
تابع
