بعدما فرضت عقوبات على والدته أيماني، قال رئيس الشيشان الروسية "لا يحارب الأعداء، بل يحارب النساء والأمهات، هذا هو المستوى الأدنى للسياسة الغربية الفاسدة، وهو توضيح واضح للضعف والمعايير المزدوجة". (روسيا اليوم)

Advertisement