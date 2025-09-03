28
o
بيروت
31
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لإنهاء حرب غزة... ترامب يطالب حماس بتنفيذ هذا الأمر!
Lebanon 24
03-09-2025
|
11:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حركة
حماس
إلى الإفراج الفوري عن 20 رهينة إسرائيلية، مؤكدا أن ذلك سيغير الأمور سريعا ويوقف الحرب.
Advertisement
وكتب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أخبروا حماس أن تعيد جميع الرهائن العشرين فورًا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، وستتغير الأمور بسرعة. سينتهي الأمر!".
مواضيع ذات صلة
600 من كبار المسؤولين والدبلوماسيين الإسرائيليين يطالبون ترامب بإنهاء حرب غزة (معاريف)
Lebanon 24
600 من كبار المسؤولين والدبلوماسيين الإسرائيليين يطالبون ترامب بإنهاء حرب غزة (معاريف)
03/09/2025 22:22:41
03/09/2025 22:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: استسلام حماس هو "أسرع طريق" لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة
Lebanon 24
ترامب: استسلام حماس هو "أسرع طريق" لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة
03/09/2025 22:22:41
03/09/2025 22:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أخبروا حماس أن تعيد جميع الرهائن الـ 20 فورا وستتغير الأمور بسرعة وسينتهي الأمر
Lebanon 24
ترامب: أخبروا حماس أن تعيد جميع الرهائن الـ 20 فورا وستتغير الأمور بسرعة وسينتهي الأمر
03/09/2025 22:22:41
03/09/2025 22:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن إنهاء حرب غزة... هذا ما أعلنه نتنياهو
Lebanon 24
بشأن إنهاء حرب غزة... هذا ما أعلنه نتنياهو
03/09/2025 22:22:41
03/09/2025 22:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
إسرائيل
دونالد
حماس
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس البولندي: ترامب ملتزم بضمان أمننا
Lebanon 24
الرئيس البولندي: ترامب ملتزم بضمان أمننا
15:08 | 2025-09-03
03/09/2025 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: ترامب استخدم الجيش ضد تجار المخدرات لحماية الأميركيين
Lebanon 24
روبيو: ترامب استخدم الجيش ضد تجار المخدرات لحماية الأميركيين
14:50 | 2025-09-03
03/09/2025 02:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: لا تعاون جديد مع وكالة الطاقة الذرية قبل انتهاء المفاوضات
Lebanon 24
إيران: لا تعاون جديد مع وكالة الطاقة الذرية قبل انتهاء المفاوضات
14:35 | 2025-09-03
03/09/2025 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم صاروخي من اليمن
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم صاروخي من اليمن
14:29 | 2025-09-03
03/09/2025 02:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مفاجئ من نتنياهو... هذا الملف سحب من جدول أعمال الكابينيت!
Lebanon 24
قرار مفاجئ من نتنياهو... هذا الملف سحب من جدول أعمال الكابينيت!
14:19 | 2025-09-03
03/09/2025 02:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
02:45 | 2025-09-03
03/09/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
01:45 | 2025-09-03
03/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
09:01 | 2025-09-03
03/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
10:48 | 2025-09-03
03/09/2025 10:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:08 | 2025-09-03
الرئيس البولندي: ترامب ملتزم بضمان أمننا
14:50 | 2025-09-03
روبيو: ترامب استخدم الجيش ضد تجار المخدرات لحماية الأميركيين
14:35 | 2025-09-03
إيران: لا تعاون جديد مع وكالة الطاقة الذرية قبل انتهاء المفاوضات
14:29 | 2025-09-03
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم صاروخي من اليمن
14:19 | 2025-09-03
قرار مفاجئ من نتنياهو... هذا الملف سحب من جدول أعمال الكابينيت!
14:03 | 2025-09-03
تقرير إسرائيلي: هذه أوراق "قوة حماس"
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 22:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 22:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 22:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24