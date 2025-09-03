لإنهاء حرب غزة... ترامب يطالب حماس بتنفيذ هذا الأمر!

Advertisement

وكتب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أخبروا حماس أن تعيد جميع الرهائن العشرين فورًا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، وستتغير الأمور بسرعة. سينتهي الأمر!".