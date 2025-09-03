Advertisement

عربي-دولي

لإنهاء حرب غزة... ترامب يطالب حماس بتنفيذ هذا الأمر!

Lebanon 24
03-09-2025 | 11:47
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن 20 رهينة إسرائيلية، مؤكدا أن ذلك سيغير الأمور سريعا ويوقف الحرب.
وكتب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أخبروا حماس أن تعيد جميع الرهائن العشرين فورًا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، وستتغير الأمور بسرعة. سينتهي الأمر!".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24