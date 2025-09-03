Advertisement

عربي-دولي

حماس: ما يجري في غزة تطهير عرقي وإبادة جماعية

Lebanon 24
03-09-2025 | 13:50
قالت حركة حماس، اليوم، "إن الاحتلال يواصل التدمير الممنهج لمدينة غزة في إطار إبادة جماعية وتطهير عرقي إجرامي".
وأشارت حماس الى "أن مجزرة عائلة الجريسي شمالي غزة جريمة حرب مروعة تؤكد فاشية الاحتلال".
أضافت: الاستهداف المتعمد للقطاع الطبي جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية.
وقالت حماس: نطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الإبادة والتهجير القسري ضد شعبنا.
وأفادت "بأن جرائم الاحتلال تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض استقرار المنطقة والعالم".
 
