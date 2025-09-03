حماس: ما يجري في غزة تطهير عرقي وإبادة جماعية

Advertisement

قالت حركة ، اليوم، "إن يواصل التدمير الممنهج لمدينة غزة في إطار إبادة جماعية وتطهير عرقي إجرامي".وأشارت حماس الى "أن مجزرة عائلة الجريسي شمالي غزة جريمة حرب مروعة تؤكد فاشية الاحتلال".أضافت: الاستهداف المتعمد للقطاع الطبي جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين .وقالت حماس: نطالب بالتحرك العاجل لوقف الإبادة والتهجير القسري ضد شعبنا.وأفادت "بأن جرائم الاحتلال تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض استقرار المنطقة والعالم".