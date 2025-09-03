25
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتنياهو يرفض طلب ماكرون لزيارة إسرائيل: الوقت غير مناسب!
Lebanon 24
03-09-2025
|
14:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت هيئة البث
الإسرائيلي
، أن
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
طلب القيام بزيارة إلى
إسرائيل
، إلا أن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
رد بأن الوقت غير مناسب لإتمام الزيارة في المرحلة الراهنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلي: الرئيس الفرنسي طلب زيارة إسرائيل ونتنياهو رد بأن الوقت غير مناسب
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلي: الرئيس الفرنسي طلب زيارة إسرائيل ونتنياهو رد بأن الوقت غير مناسب
04/09/2025 01:38:19
04/09/2025 01:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الإليزيه: ماكرون وزيلينسكي يتفقان خلال اتصال على اللقاء في الوقت المناسب
Lebanon 24
الإليزيه: ماكرون وزيلينسكي يتفقان خلال اتصال على اللقاء في الوقت المناسب
04/09/2025 01:38:19
04/09/2025 01:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ترفض طلب إلغاء مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ترفض طلب إلغاء مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت
04/09/2025 01:38:19
04/09/2025 01:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: قمة ألاسكا كانت "مفيدة وفي الوقت المناسب"
Lebanon 24
بوتين: قمة ألاسكا كانت "مفيدة وفي الوقت المناسب"
04/09/2025 01:38:19
04/09/2025 01:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الفرنسي إيمانويل
بنيامين نتنياهو
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكر
مانويل ماكر
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. هذا ما تخطط له إسرائيل ضدّ عناصر "حماس"
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما تخطط له إسرائيل ضدّ عناصر "حماس"
17:00 | 2025-09-03
03/09/2025 05:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تدين استهداف الجيش الإسرائيلي لـ"اليونيفيل" وتؤكد دعمها للبنان وسيادته
Lebanon 24
الإمارات تدين استهداف الجيش الإسرائيلي لـ"اليونيفيل" وتؤكد دعمها للبنان وسيادته
16:46 | 2025-09-03
03/09/2025 04:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش: لا وقف للحرب دون سيطرة أمنية على غزة
Lebanon 24
سموتريتش: لا وقف للحرب دون سيطرة أمنية على غزة
16:35 | 2025-09-03
03/09/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس يلوّح بتكرار سيناريو رفح في غزة
Lebanon 24
كاتس يلوّح بتكرار سيناريو رفح في غزة
16:13 | 2025-09-03
03/09/2025 04:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار في دمشق.. عبوة ناسفة تستهدف سيارة قرب المزة
Lebanon 24
انفجار في دمشق.. عبوة ناسفة تستهدف سيارة قرب المزة
15:35 | 2025-09-03
03/09/2025 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
02:45 | 2025-09-03
03/09/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
01:45 | 2025-09-03
03/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
09:01 | 2025-09-03
03/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
09:59 | 2025-09-03
03/09/2025 09:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2025-09-03
بالفيديو.. هذا ما تخطط له إسرائيل ضدّ عناصر "حماس"
16:46 | 2025-09-03
الإمارات تدين استهداف الجيش الإسرائيلي لـ"اليونيفيل" وتؤكد دعمها للبنان وسيادته
16:35 | 2025-09-03
سموتريتش: لا وقف للحرب دون سيطرة أمنية على غزة
16:13 | 2025-09-03
كاتس يلوّح بتكرار سيناريو رفح في غزة
15:35 | 2025-09-03
انفجار في دمشق.. عبوة ناسفة تستهدف سيارة قرب المزة
15:15 | 2025-09-03
نتنياهو يهاجم هؤلاء: يهددون يوميًا بقتلي أنا وعائلتي!
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 01:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 01:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 01:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24