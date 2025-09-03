Advertisement

نتنياهو يرفض طلب ماكرون لزيارة إسرائيل: الوقت غير مناسب!

Lebanon 24
03-09-2025 | 14:01
كشفت هيئة البث الإسرائيلي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب القيام بزيارة إلى إسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد بأن الوقت غير مناسب لإتمام الزيارة في المرحلة الراهنة.
17:00 | 2025-09-03
16:46 | 2025-09-03
16:35 | 2025-09-03
16:13 | 2025-09-03
15:35 | 2025-09-03
15:15 | 2025-09-03
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24