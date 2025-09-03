Advertisement

إيران: لا تعاون جديد مع وكالة الطاقة الذرية قبل انتهاء المفاوضات

Lebanon 24
03-09-2025 | 14:35
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "إن لن يكون هناك أي تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل انتهاء المفاوضات بيننا".
وأفاد "بأن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبلت بأن التطورات الجديدة تتطلب إطارا جديدا للتعاون".
