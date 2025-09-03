Advertisement

الرئيس البولندي: ترامب ملتزم بضمان أمننا

Lebanon 24
03-09-2025 | 15:08
قال الرئيس البولندي كارول نافروتسكي: بحثت مع الرئيس الأميركي ترامب زيادة عديد القوات الأمريكية في بولندا.
وأكد الرئيس البولندي "أن ترامب أعرب عن التزامه بضمان أمن بولندا".
 
