عربي-دولي

زاخاروفا: أي تدخل أجنبي في أوكرانيا يقوض السلام

Lebanon 24
03-09-2025 | 23:15
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، إنّ "روسيا ليست لديها أيّ نيّة لمناقشة تدخّل أجنبي في أوكرانيا".
كما حذّرت من أنّ هكذا تدخّل "أيّا كان شكله أو صيغته، سيكون غير مقبول بتاتا وسيقوّض أيّ شكل من أشكال الأمن". (العربية) 
