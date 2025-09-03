حماس تُعلن استعدادها لاتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة

Advertisement

في إطار اتفاق لإنهاء الحرب في ، أبدت حركة استعدادها للتوصل إلى "صفقة شاملة" يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن مقابل عدد متفق عليه من المحتجزين .وذكرت حماس في بيان: "تجدد الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة وتحمل مسؤولياتها فورا في كل المجالات".وكان الرئيس الأميركي ، طالب أمس الأربعاء حركة حماس بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدا أن الوضع سيتغير بسرعة بمجرد إطلاق سراحهم.وقال في رسالة وجهها إلى حماس عبر منشور على منصة "تروث سوشيال": "أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الرهائن العشرين فورا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، والأمور ستتغير سريعا. ستنتهي الحرب!".(سكاي نيوز)