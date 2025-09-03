Advertisement

عربي-دولي

حماس تُعلن استعدادها لاتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
03-09-2025 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1412624-638925638576916908.jpg
Doc-P-1412624-638925638576916908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، أبدت حركة حماس استعدادها للتوصل إلى "صفقة شاملة" يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن مقابل عدد متفق عليه من المحتجزين الفلسطينيين
Advertisement

وذكرت حماس في بيان: "تجدد الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة وتحمل مسؤولياتها فورا في كل المجالات".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طالب أمس الأربعاء حركة حماس بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدا أن الوضع سيتغير بسرعة بمجرد إطلاق سراحهم.

وقال ترامب في رسالة وجهها إلى حماس عبر منشور على منصة "تروث سوشيال": "أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الرهائن العشرين فورا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، والأمور ستتغير سريعا. ستنتهي الحرب!".(سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: الحل المنطقي يكون بمفاوضات على اتفاق شامل لإعادة المخطوفين وإنهاء الحرب
lebanon 24
04/09/2025 10:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
lebanon 24
04/09/2025 10:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: أغلبية المجتمع الإسرائيلي تطالب بإنهاء القتال والتوصل لاتفاق شامل يعيد الجميع
lebanon 24
04/09/2025 10:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": وافقنا على صفقة جزئية وأبدينا استعداداً لصفقة شاملة لكن نتنياهو يرفض كل الحلول
lebanon 24
04/09/2025 10:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الإسرائيلي

سكاي نيوز

سكاي نيو

قطاع غزة

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:29 | 2025-09-04
02:46 | 2025-09-04
02:25 | 2025-09-04
02:20 | 2025-09-04
02:14 | 2025-09-04
01:41 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24