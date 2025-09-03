29
عربي-دولي
هو الثالث في أقل من 24 ساعة.. إسرائيل ترصد صاروخا أطلق من اليمن
Lebanon 24
03-09-2025
|
23:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الجيش
الإسرائيلي
صباح اليوم
الخميس رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه
إسرائيل
، مشيرا إلى أن
أنظمة الدفاع الجوي
عملت على اعتراضه.
علما ان هذا الصاروخ هو الثالث في أقل من 24 ساعة.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سابقا اعتراضه طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن قبل اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي.
وذكر المتحدث باسم الجيش عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه لم يتم تفعيل الإنذارات.
جاءت المسيّرة بعد
يوم واحد
من مسيّرة ثانية، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن، وذلك قبل دخولها الأجواء
الإسرائيلية
.(العربية)
