هو الثالث في أقل من 24 ساعة.. إسرائيل ترصد صاروخا أطلق من اليمن

Advertisement

أكد الجيش الخميس رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه ، مشيرا إلى أن عملت على اعتراضه.علما ان هذا الصاروخ هو الثالث في أقل من 24 ساعة.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سابقا اعتراضه طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن قبل اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي.وذكر المتحدث باسم الجيش عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه لم يتم تفعيل الإنذارات.جاءت المسيّرة بعد من مسيّرة ثانية، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن، وذلك قبل دخولها الأجواء .(العربية)