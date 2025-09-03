Advertisement

عربي-دولي

المبعوثة الأممية لليبيا: بدأنا تنفيذ بنود خارطة الانتخابات

03-09-2025 | 23:54
أكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، أن البعثة الأممية شرعت فعلياً في تنفيذ بنود الخريطة الأممية الخاصة بالانتخابات.
وأوضحت أن نائبتها ستيفاني خوري عقدت اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة لمناقشة مسألة تعيين أعضاء إضافيين في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها خطوة أساسية تقع ضمن صلاحيات المجلس.

كما أضافت تيتيه أن البعثة أجرت أيضاً اتصالات مع مكتب رئيس مجلس النواب بشأن الإصلاحات التشريعية المقترحة، فضلاً عن تواصلها مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة لدفع لجنة "6+6" إلى استئناف عملها.
 
وشددت على أهمية استمرار التعاون مع مجلسي النواب والدولة من أجل تسريع التوافق حول هذه الملفات.
 
أما في ما يتعلق بالوضع الأمني في العاصمة طرابلس، فأعربت تيتيه عن قلقها الشديد إزاء التوترات الأخيرة، مؤكدة دعم البعثة الكامل لجهود المجلس الرئاسي من خلال لجنة الترتيبات الأمنية التي تعمل على التوصل إلى تفاهمات بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمنع اندلاع أي مواجهات مسلحة.

وأشارت إلى أنها اجتمعت، صباح الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لبحث مستجدات المفاوضات.

وأكدت أن أي انزلاق إلى صراع مسلح في طرابلس سيكون "كارثياً"، وأن البعثة ستواصل تقديم خبراتها الفنية لمساندة جهود التهدئة. (العربية) 
