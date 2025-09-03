المبعوثة الأممية لليبيا: بدأنا تنفيذ بنود خارطة الانتخابات

أكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ، هانا تيتيه، أن البعثة الأممية شرعت فعلياً في تنفيذ بنود الخريطة الأممية الخاصة بالانتخابات.

وأوضحت أن نائبتها ستيفاني عقدت اجتماعاً مع رئيس لمناقشة مسألة تعيين أعضاء إضافيين في المفوضية الوطنية للانتخابات، باعتبارها خطوة أساسية تقع ضمن صلاحيات المجلس.



كما أضافت تيتيه أن البعثة أجرت أيضاً اتصالات مع مكتب رئيس مجلس النواب بشأن الإصلاحات التشريعية المقترحة، فضلاً عن تواصلها مع أعضاء من للدولة لدفع لجنة "6+6" إلى استئناف عملها.

وشددت على أهمية استمرار التعاون مع مجلسي النواب والدولة من أجل تسريع التوافق حول هذه الملفات.

أما في ما يتعلق بالوضع الأمني في ، فأعربت تيتيه عن قلقها الشديد إزاء التوترات الأخيرة، مؤكدة دعم البعثة الكامل لجهود من خلال لجنة الترتيبات الأمنية التي تعمل على التوصل إلى تفاهمات بين حكومة وجهاز الردع لمنع اندلاع أي مواجهات مسلحة.



وأشارت إلى أنها اجتمعت، صباح الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لبحث مستجدات المفاوضات.



وأكدت أن أي انزلاق إلى صراع مسلح في سيكون "كارثياً"، وأن البعثة ستواصل تقديم خبراتها الفنية لمساندة جهود التهدئة. (العربية)