سلالة جديدة من الإنفلونزا تنتشر بين النازحين في غزة.. و الإصابات بالآلاف!

في ظلّ ظروف إنسانية وصحية مأساوية، يشهد تفشّي سلالة جديدة من الإنفلونزا بين في المخيمات المكتظة، وسط عجز المستشفيات المنهكة عن الاستجابة للأعداد المتزايدة من الإصابات، وغياب أبسط مقوّمات العلاج والرعاية الطبية.وقد كشفت مصادر طبية فلسطينية عن انتشار سلالة جديدة من الإنفلونزا في قطاع غزة، خاصة بين النازحين في بسبب الاكتظاظ الشديد وانعدام المياه والتهوية، فيما تتعامل المستشفيات القليلة المتبقية بعد استهداف معظمها بالقصف، مع الموجة المرضية في ظل نقص حاد في الكوادر والمستلزمات الطبية، ويقتصر العلاج على الرعاية الأولية والعلاجات العرضية فقط لعدم توفر بروتوكولات متكاملة بسبب إجراءات .وتقدَّر أعداد الإصابات بالفيروسات المجهولة بالآلاف، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، في ظل انعدام الظروف البيئية والخدمات الصحية والعلاجات. (ارم نيوز)