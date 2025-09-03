Advertisement

عربي-دولي

سلالة جديدة من الإنفلونزا تنتشر بين النازحين في غزة.. و الإصابات بالآلاف!

Lebanon 24
03-09-2025 | 23:45
في ظلّ ظروف إنسانية وصحية مأساوية، يشهد قطاع غزة تفشّي سلالة جديدة من الإنفلونزا بين النازحين في المخيمات المكتظة، وسط عجز المستشفيات المنهكة عن الاستجابة للأعداد المتزايدة من الإصابات، وغياب أبسط مقوّمات العلاج والرعاية الطبية.
وقد كشفت مصادر طبية فلسطينية عن انتشار سلالة جديدة من الإنفلونزا في قطاع غزة، خاصة بين النازحين في الخيام بسبب الاكتظاظ الشديد وانعدام المياه والتهوية، فيما تتعامل المستشفيات القليلة المتبقية بعد استهداف معظمها بالقصف، مع الموجة المرضية في ظل نقص حاد في الكوادر والمستلزمات الطبية، ويقتصر العلاج على الرعاية الأولية والعلاجات العرضية فقط لعدم توفر بروتوكولات علاجية متكاملة بسبب إجراءات إسرائيل.

وتقدَّر أعداد الإصابات بالفيروسات المجهولة بالآلاف، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، في ظل انعدام الظروف البيئية والخدمات الصحية والعلاجات. (ارم نيوز)
