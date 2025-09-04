Advertisement

عربي-دولي

حفل زفاف عربي يتحول إلى كابوس.. ما الذي حصل؟ (فيديو)

Lebanon 24
04-09-2025
تحوّل حفل زفاف في مدينة غلينديل بولاية كاليفورنيا الأميركية إلى كابوس للعروسين جورج وندين فرحات، بعدما سُرق صندوق الهدايا الذي كان يحوي نحو 60 ألف دولار بين نقود وشيكات، تُقدَّم عادة ضمن تقاليد الأعراس العربية.
ووفق التفاصيل، فقد اقتحم لص القاعة بعيد منتصف الليل وتمكّن من الاستيلاء على الصندوق قبل أن يلوذ بالفرار عبر أحد المخارج، لتتحوّل الليلة الأولى من زواج العروسين إلى جلسة تحقيق مطوّلة مع الشرطة. وأعربت نادين عن صدمتها قائلة: بمجرد أن علمنا بما حدث توقفت الموسيقى، وجلست على أرضية قاعة الرقص أبكي فيما كان أصدقائي وأبناء عمي يحاولون مواساتي.
 
 
وبحسب روايات الشهود، تسلّل المشتبه فيه إلى قاعة الزفاف بعد منتصف الليل، حيث استولى على صندوق الهدايا قبل أن يفرّ مسرعًا عبر أحد المخارج. وقد وثّقت كاميرات المراقبة لحظة هروبه إلى سيارة مرسيدس سوداء كانت بانتظاره.

وأفادت شرطة غلينديل أنّ المشتبه فيه يُقدَّر عمره بنحو أربعين عامًا، وهو أصلع الرأس، متوسط البنية، ومن أصول يُرجّح أن تكون بيضاء أو شرق أوسطية.

وتُقدّر قيمة الأموال المسروقة بما يقارب 60 ألف دولار بين نقود وشيكات قدّمها المدعوون وفق التقاليد العربية، فيما لا يزال التحقيق جارياً. ودعت الشرطة أي شخص يملك معلومات عن المشتبه فيه إلى التواصل معها فورًا. (الجزيرة)
