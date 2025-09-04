Advertisement

إقتصاد

ماسك ينوي بناء سلسلة أنفاق تحت تكساس.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-09-2025 | 00:40
ينوي الملياردير إيلون ماسك بناء سلسلة من الأنفاق تحت ولاية تكساس بقيمة 760 مليون دولار، وفق ما كشف تحقيق أميركي. 
وبحسب صحيفة "برو بوبليكا" وعدة منابر محلية، فإن ماسك يخطط لبناء هذه الأنفاق تحت مدينة هيوستن، عبر شركته المتخصصة في البناء "بورينغ كومباني".

وتهدف هذه الخطة إلى التخفيف من حدة من الفيضانات التي تضرب المنطقة، عبر بناء نفقين بقطر 12 قدما لتصريف مياه الأمطار من السدود الفيدرالية إلى خارج المنطقة، وستمتد لمسافة 36 ميلا.

وذكرت مجلة "نيوزويك" أن هذا المشروع يعكس طموحات ماسك بتحويل شركته "بورينغ كومباني" إلى لاعب أساسي في سوق البنية التحتية.

وكشف التحقيق، الذي أجرته "تكساس نيوز روم" و"برو بوبليكا" و"تكساس تريبيون" و"هيوستن كرونيكل"، أن هذه الخطة تحظى بدعم العضو الجمهوري في الكونغرس عن منطقة هيوستن، ويسلي هانت، وروج لها أمام المشرعين والمسؤولين المحليين في تكساس.

ويسعى هانت وماسك للضغط على الحكومات المحلية والفيدرالية لتوفير 15 بالمئة من تكلفة المشروع مقدما قبل أي مناقصة رسمية، وفقا للتحقيق.

وتدرس محكمة مفوضي مقاطعة هاريس ورقة بيضاء لفحص النسخة التجريبية المصغرة من نظام الأنفاق، لكن مسؤولين قالوا إنه لم يتم اتخاذ أي التزام تجاه ماسك وشركته.

وإذا وافقت السلطات على هذه الخطة، فإن عملية البناء الفعلية ستستغرق عدة سنوات.

وقال مسؤولون إن النسخة المصغرة من هذه الخطة قد تستغرق عقدا من الزمن لتصميمها وبنائها.(سكاي نيوز)
 
