عربي-دولي
زلزال قوي ضرب الأرجنتين.. هل من إصابات وخسائر؟
Lebanon 24
04-09-2025
|
01:41
A-
A+
أفاد
مركز رصد الزلازل
الأوروبي
المتوسطي أن زلزالاً بقوة 5.9 على مقياس ريختر، ضرب
الأرجنتين
.
وبحسب المركز، وقع الزلزال على عمق 176 كيلومترًا، في منطقة تبعد 186 كيلومترًا غرب مدينة سالتا في الأرجنتين.
وأفاد المركز أنه من غير المرجح أن يُسبب أضرارًا سطحية واسعة النطاق، ولكنه لا يزال قويًا بما يكفي ليُشعر به في كافة أنحاء المنطقة.
ولم تبلغ السلطات حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار هيكلية، لكن المراقبة مستمرة مع بقاء النشاط الزلزالي قيد المراجعة.
