عربي-دولي
إسرائيل ستهجر مليون فلسطيني بهجومها على غزة وستُعلن "المنطقة الإنسانية" قريبا
Lebanon 24
04-09-2025
|
03:50
A-
A+
أعلن مسؤول في وحدة تنسيق أعمال الحكومة
الإسرائيلية
في الأراضي
الفلسطينية
"كوغات" أن حوالي 70 ألف فلسطيني غادروا شمال القطاع.
وأشار إلى أن
إسرائيل
تسعى لتحديد ما سماها "المنطقة الإنسانية"، سيتم الإعلان عنها رسمياً في الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن تمتد هذه المنطقة من مجموعة من مخيمات اللاجئين في وسط غزة إلى منطقة المواصي الساحلية جنوباً، كما ستمتد نحو الشرق، بحسب المسؤول
الإسرائيلي
.
هذا وتحول ميناء مدينة غزة إلى مخيم مترامي الأطراف، حيث تجمعت العائلات النازحة جراء القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء. وأظهرت لقطات ملاجئ مؤقتة تغطي شاطئ المدينة وتمتد إلى الشوارع المجاورة، خاصة في
منطقة الميناء
، حيث تكافح العائلات لمواصلة حياتها اليومية مع ندرة الطعام والماء والمأوى.
يأتي ذلك فيما كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مدينة غزة، إذ استهدفت خيمة تؤوي نازحين في حي تل الهوا غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، كما قصفت منزلاً في حي الصبرة ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.
كما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق التوغل بحي الصبرة والزيتون، إضافة إلى بلدة
جباليا
وحي الشيخ
رضوان
، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي مكثف.(العربية)
