إسرائيل ستهجر مليون فلسطيني بهجومها على غزة وستُعلن "المنطقة الإنسانية" قريبا

أعلن مسؤول في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي "كوغات" أن حوالي 70 ألف فلسطيني غادروا شمال القطاع.وأشار إلى أن تسعى لتحديد ما سماها "المنطقة الإنسانية"، سيتم الإعلان عنها رسمياً في الأيام المقبلة.ومن المقرر أن تمتد هذه المنطقة من مجموعة من مخيمات اللاجئين في وسط غزة إلى منطقة المواصي الساحلية جنوباً، كما ستمتد نحو الشرق، بحسب المسؤول .هذا وتحول ميناء مدينة غزة إلى مخيم مترامي الأطراف، حيث تجمعت العائلات النازحة جراء القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء. وأظهرت لقطات ملاجئ مؤقتة تغطي شاطئ المدينة وتمتد إلى الشوارع المجاورة، خاصة في ، حيث تكافح العائلات لمواصلة حياتها اليومية مع ندرة الطعام والماء والمأوى.يأتي ذلك فيما كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مدينة غزة، إذ استهدفت خيمة تؤوي نازحين في حي تل الهوا غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، كما قصفت منزلاً في حي الصبرة ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.كما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق التوغل بحي الصبرة والزيتون، إضافة إلى بلدة وحي الشيخ ، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي مكثف.(العربية)