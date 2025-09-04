Advertisement

عربي-دولي

ليبيا وروسيا.. 70 عامًا من التعاون في مؤتمر دولي للدراسات التاريخية

Lebanon 24
04-09-2025 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1412746-638925884221216619.png
Doc-P-1412746-638925884221216619.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي السابع للدراسات التاريخية تحت عنوان "العلاقات الليبية الروسية: سبعون عامًا من التعاون"، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية وأكاديمية ودبلوماسية، وذلك في مدينة طرابلس.
Advertisement

وحضر الافتتاح السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، ونائب رئيس البيت الروسي في تونس، ومدير المكتبة الوطنية الروسية، إلى جانب أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وعدد من السفراء الليبيين السابقين لدى موسكو.

ويركز المؤتمر، عبر ورش عمل وجلسات معمقة، على محطات بارزة في تاريخ العلاقات الليبية الروسية، مسلطًا الضوء على الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والإعلامية. وتتناول الجلسات أيضًا الأهمية الجيوسياسية للبلدين في العالم المعاصر، والأسس التاريخية التي أرست هذه العلاقة، إضافة إلى ظاهرة الاستقطاب الدولي قديمًا وحديثًا.

كما يناقش المؤتمر الدور الروسي في إرساء الاستقرار بليبيا وتطور العلاقات الدبلوماسية وآفاقها المستقبلية. وعلى الصعيد الاقتصادي، يبحث المشاركون فرص التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتجارة الخارجية، وانعكاساتها على العلاقات السياسية.

وفي المجال الثقافي، يسلط المؤتمر الضوء على الإرث المشترك بين الشعبين، ودور الأرشيف الروسي وكتابات المستشرقين والرحالة الروس عن ليبيا، إلى جانب المشهد الثقافي الليبي وتأثيره على النخب الروسية.

كما يناقش البعد التعليمي والإعلامي، بما في ذلك أثر البعثات التعليمية ودور الإعلام في تعزيز صورة إيجابية متبادلة، مع التأكيد على أهمية مراكز الأبحاث والاستفادة من الوثائق والمخطوطات الروسية المتعلقة بتاريخ ليبيا.

ووفق اللجنة المنظمة، يهدف المؤتمر إلى إبراز الأسس التاريخية للعلاقات الثنائية، وتقديم رؤية معاصرة لمساراتها السياسية والاستراتيجية، وبناء جسور للتعاون الثقافي والعلمي، وصولًا إلى تعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.
 
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للحدث: مؤتمر حل الدولتين حقق نجاحا باهرا
lebanon 24
04/09/2025 17:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للحدث: دول مجلس التعاون ستبذل ما بوسعها لتحقيق هدف المؤتمر
lebanon 24
04/09/2025 17:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام مجلس التعاون الخليجي للعربية: مؤتمر حل الدولتين حجر زاوية بجهود إقامة دولة فلسطين
lebanon 24
04/09/2025 17:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: التزامات تاريخية ستتخذ في مؤتمر حل الدولتين
lebanon 24
04/09/2025 17:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الأعلى

روسيا اليوم

نائب رئيس

المستقبل

دبلوماسي

الليبية

الثنائي

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:36 | 2025-09-04
09:32 | 2025-09-04
09:31 | 2025-09-04
09:00 | 2025-09-04
08:27 | 2025-09-04
08:13 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24