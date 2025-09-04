Advertisement

عربي-دولي

الصين رداً على أميركا: لا نستهدف طرفاً ثالثاً في علاقاتنا

Lebanon 24
04-09-2025 | 07:15
ردّت وزارة الخارجية الصينية على تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الصين وروسيا وكوريا الشمالية تتآمر ضد الولايات المتحدة.
وجاء في الرد الصيني أن بكين لا تستهدف أي طرف ثالث أثناء تطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى.
 
