عربي-دولي
الصين رداً على أميركا: لا نستهدف طرفاً ثالثاً في علاقاتنا
Lebanon 24
04-09-2025
|
07:15
ردّت
وزارة الخارجية
الصينية على
تعليق الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بأن
الصين
وروسيا وكوريا الشمالية تتآمر ضد
الولايات المتحدة
.
وجاء في الرد الصيني أن بكين لا تستهدف أي طرف ثالث أثناء تطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى.
