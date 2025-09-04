الصين رداً على أميركا: لا نستهدف طرفاً ثالثاً في علاقاتنا

Advertisement

ردّت تعليق الرئيس الأميركي بأن وروسيا وكوريا الشمالية تتآمر ضد .وجاء في الرد الصيني أن بكين لا تستهدف أي طرف ثالث أثناء تطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى.