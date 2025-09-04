Advertisement

عن 91 عاما.. وفاة مصمم الازياء العالمي جورجيو أرماني

04-09-2025 | 09:31
توفي مصمم الأزياء الإيطالي العظيم جورجيو أرماني عن عمر ناهز 91 عاما "محاطا بأحبائه"، حسبما أعلنت شركته الخميس.
وأعلنت مجموعة أرماني في بيان لها "ببالغ الحزن والأسى، وفاة مؤسسها وقوتها الدافعة التي لا تعرف الكلل: جورجيو أرماني".
