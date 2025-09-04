29
بيروت
30
طرابلس
28
صور
29
جبيل
28
صيدا
29
جونية
27
النبطية
26
زحلة
27
بعلبك
27
بشري
26
بيت الدين
25
كفردبيان
عربي-دولي
عن 91 عاما.. وفاة مصمم الازياء العالمي جورجيو أرماني
Lebanon 24
04-09-2025
09:31
توفي مصمم الأزياء
الإيطالي
العظيم
جورجيو أرماني
عن عمر ناهز 91 عاما "محاطا بأحبائه"، حسبما أعلنت شركته الخميس.
وأعلنت مجموعة أرماني في بيان لها "ببالغ الحزن والأسى، وفاة مؤسسها وقوتها الدافعة التي لا تعرف الكلل:
جورجيو
أرماني".
