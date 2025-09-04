بوليفيا.. اعتقال وزير بعدما سلمته الولايات المتحدة

Advertisement

اعتقلت السلطات البوليفية الوزير السابق أرتورو مورييو، الذي سلمته بعد قضائه عقوبة بتهمة غسل الأموال، لدى وصوله إلى الخميس للرد على اتهامات في بلده.وحُكم على مورييو في كانون الثاني من العام 2023 بالسجن 70 شهراً في سجن أميركي لدوره في رشى تلقاها مقابل مساعدة شركة أميركية في الفوز بعقد لتوريد المسيل للدموع إلى .وصدر قرار بالإفراج المبكر عنه وأمر قاضٍ مختص بقضايا الهجرة بترحيله في وقت سابق من هذا الشهر.تولى مورييو حقيبة الداخلية في الحكومة اليمينية الموقتة برئاسة جانين أنييز، التي تولت الحكم في بوليفيا عام 2019 بعد إطاحة موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين.وصرح الوزير في الحكومة البوليفية ريوس مساء الأربعاء، بأنه فور وصول مورييو، ستنفذ السلطات مذكرتي اعتقال محليتين.