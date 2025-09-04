Advertisement

عربي-دولي

بوليفيا.. اعتقال وزير بعدما سلمته الولايات المتحدة

Lebanon 24
04-09-2025 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1412835-638926034117115549.webp
Doc-P-1412835-638926034117115549.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتقلت السلطات البوليفية الوزير السابق أرتورو مورييو، الذي سلمته الولايات المتحدة بعد قضائه عقوبة بتهمة غسل الأموال، لدى وصوله إلى سانتا كروز الخميس للرد على اتهامات في بلده.
Advertisement

وحُكم على مورييو في  كانون الثاني من العام 2023 بالسجن 70 شهراً في سجن أميركي لدوره في رشى تلقاها مقابل مساعدة شركة أميركية في الفوز بعقد لتوريد الغاز المسيل للدموع إلى بوليفيا.

وصدر قرار بالإفراج المبكر عنه وأمر قاضٍ أمريكي مختص بقضايا الهجرة بترحيله في وقت سابق من هذا الشهر.

تولى مورييو حقيبة الداخلية في الحكومة اليمينية الموقتة برئاسة جانين أنييز، التي تولت الحكم في بوليفيا عام 2019 بعد إطاحة إيفو موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين.

وصرح الوزير في الحكومة البوليفية روبرتو ريوس مساء الأربعاء، بأنه فور وصول مورييو، ستنفذ السلطات مذكرتي اعتقال محليتين.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: غدعون ساعر يتوجه إلى الولايات المتحدة وسيلتقي خلال زيارته وزير الخارجية روبيو
lebanon 24
04/09/2025 22:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التجارة الكندي: لا نزال متفائلين بشأن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة
lebanon 24
04/09/2025 22:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: قرار الولايات المتحدة قصف إيران لم يكن بهدف الإطاحة بالحكومة الإيرانية
lebanon 24
04/09/2025 22:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة الإسرائيلي: إقامة دولة فلسطينية أمر غير ممكن طالما أن الولايات المتحدة تدعمنا
lebanon 24
04/09/2025 22:19:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

أمريكي

روبرتو

أرتور

الغاز

روبرت

سانتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:54 | 2025-09-04
14:15 | 2025-09-04
14:00 | 2025-09-04
13:56 | 2025-09-04
13:45 | 2025-09-04
13:40 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24