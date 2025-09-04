فيديو لفرقة إسرائيليّة... شاهدوا ما قامت به على الحدود مع لبنان

نشر الجيش الإسرائيليّ مقاطع مصوّرة، للواء الجبلي 810، خلال قيامه بعمليّات في وسوريا، بمناسبة مرور عام على إنشائه.

وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان، إنّ "مهام لواء الجبلي تمتد من منطقة جبل دوف على الحدود وصولا إلى قمة حرمون في . خلال العام المنصرم، نفذ جنود اللواء عشرات العمليات العسكرية بشكل متزامن في كلّ من لبنان وسوريا".



وأضاف: "في إطار عملية "سهام "، تمكنت قوات اللواء من تفكيك بنية تحتية في منطقة جبل دوف، شملت مسارات أنفاق تحت الأرض إضافة إلى كميات من الأسلحة. وخلال عملية "سهام باشان" التي جرت في منطقة قمة حرمون ، قادت قوات اللواء دخول الجيش إلى المنطقة، ومنذ ذلك الوقت تواصل تنفيذ مهامها العملياتية والدفاعية هناك".



وأوضح بيان الجيش الإسرائيليّ، أنّ "عناصر اللواء يواصلون نشاطهم في كلتا الجبهتين". (روسيا اليوم)