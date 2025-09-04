27
عربي-دولي
فيديو لفرقة إسرائيليّة... شاهدوا ما قامت به على الحدود مع لبنان
Lebanon 24
04-09-2025
|
11:06
A-
A+
نشر الجيش الإسرائيليّ مقاطع مصوّرة، للواء الجبلي 810، خلال قيامه بعمليّات في
لبنان
وسوريا، بمناسبة مرور عام على إنشائه.
وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان، إنّ "مهام لواء الجبلي تمتد من منطقة جبل دوف على الحدود
اللبنانية
وصولا إلى قمة حرمون في
سوريا
. خلال العام المنصرم، نفذ جنود اللواء عشرات العمليات العسكرية بشكل متزامن في كلّ من لبنان وسوريا".
وأضاف: "في إطار عملية "سهام
الشمال
"، تمكنت قوات اللواء من تفكيك بنية تحتية في منطقة جبل دوف، شملت مسارات أنفاق تحت الأرض إضافة إلى كميات من الأسلحة. وخلال عملية "سهام باشان" التي جرت في منطقة قمة حرمون
السورية
، قادت قوات اللواء دخول الجيش
الإسرائيلي
إلى المنطقة، ومنذ ذلك الوقت تواصل تنفيذ مهامها العملياتية والدفاعية هناك".
وأوضح بيان الجيش الإسرائيليّ، أنّ "عناصر اللواء يواصلون نشاطهم في كلتا الجبهتين". (روسيا اليوم)
