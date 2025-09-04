Advertisement

عربي-دولي

عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا... إليكم ما كشفه ماكرون!

Lebanon 24
04-09-2025 | 11:43
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الأيام المقبلة ستشهد استكمال الترتيبات الخاصة بالدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة في إطار الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، بعد اجتماع الدول الداعمة لكييف.
وأضاف للصحفيين: "أجرينا اتصالاً مع الرئيس ترامب.. نتائج هذه المكالمة بسيطة: في الأيام المقبلة، سنضع اللمسات النهائية على الدعم الأميركي وهذه الضمانات الأمنية. الولايات المتحدة، كما قلت، شاركت في كل مرحلة من مراحل العملية".


كما أعلن الرئيس الفرنسي أن 26 دولة، خصوصاً أوروبية، التزمت المشاركة في ما سمّاها "قوة طمأنة" في إطار وقف لإطلاق النار محتمل بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عبر نشرها قوات في أوكرانيا "براً أو بحراً أو جواً".


وقال ماكرون لصحافيين إثر اجتماع لـ"تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا: "ليس هدف هذه القوة أن تخوض حرباً ضد روسيا".


وأوضح أيضاً أن الأوروبيين سيفرضون عقوبات جديدة "بالتنسيق مع الولايات المتحدة" إذا واصلت موسكو "رفض إحلال السلام" في أوكرانيا.
الولايات المتحدة

الفرنسي إيمانويل

دونالد ترامب

الأوروبيين

أوكرانيا

الأوروبي

