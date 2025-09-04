عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا... إليكم ما كشفه ماكرون!

Advertisement

وأضاف للصحفيين: "أجرينا اتصالاً مع الرئيس .. نتائج هذه المكالمة بسيطة: في الأيام المقبلة، سنضع اللمسات النهائية على الدعم الأميركي وهذه الضمانات الأمنية. الولايات المتحدة، كما قلت، شاركت في كل مرحلة من مراحل العملية".كما أعلن أن 26 دولة، خصوصاً أوروبية، التزمت المشاركة في ما سمّاها "قوة طمأنة" في إطار وقف لإطلاق النار محتمل بين وأوكرانيا، وذلك عبر نشرها قوات في "براً أو بحراً أو جواً".وقال ماكرون لصحافيين إثر اجتماع لـ"تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا: "ليس هدف هذه القوة أن تخوض حرباً ضد روسيا".وأوضح أيضاً أن سيفرضون عقوبات جديدة "بالتنسيق مع الولايات المتحدة" إذا واصلت "رفض إحلال السلام" في أوكرانيا.