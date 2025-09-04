Advertisement

عربي-دولي

عراقجي: الاتفاق ممكن إذا توقفت التهديدات ورفعت العقوبات

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1412906-638926133956908175.png
Doc-P-1412906-638926133956908175.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لا نقلل من تبعات عودة العقوبات الأممية على إيران لكن البعض يبالغ في تضخيم تأثيراتها.
Advertisement
أضاف عراقجي: إذا وجد اتفاق فمستعدون لبناء الثقة بشأن برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات والتهديدات.
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الألمانية: عودة العقوبات على إيران واردة إذا لم يتم التوصل لاتفاق
lebanon 24
05/09/2025 00:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: إذا تم التوصل لاتفاق ستكون إيران مستعدة للدخول في برامج جديدة لبناء الثقة
lebanon 24
05/09/2025 00:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ندرس فرض عقوبات اقتصادية على روسيا إذا لم تتوقف الحرب
lebanon 24
05/09/2025 00:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي ليديعوت أحرونوت: خطة السيطرة على غزة ستتوقف إذا تم التوصل لاتفاق
lebanon 24
05/09/2025 00:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية

عباس عراقجي

الإيراني

العقوبات

عراقجي

النووي

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:38 | 2025-09-04
16:28 | 2025-09-04
16:08 | 2025-09-04
16:00 | 2025-09-04
15:58 | 2025-09-04
15:52 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24